O antigo jogador do Chelsea que quase matou Roman Abramovich

Pat Nevin é um antigo internacional escocês que jogou no Chelsea mas também no Everton, entre outros clubes. Revelou agora, numa entrevista à BBC Radio, que esteve perto de atropelar o milionário russo Roman Abramovich, o poderoso dono do clube de Stamford Bridge.

“Há cerca de três anos, estava de férias em Arran e conduzia para o norte da ilha. Ao fazer uma curva, quase embati num homem de bicicleta. Consegui evitar, mas poderia ter matado aquela pessoa, que era Roman Abramovich", contou.

Nevin fez cerca de 200 jogos pelo Chelsea na década de 80 e colabora atualmente com o clube. O escocês confessou que nunca falou sobre o sucedido com o milionário russo. “Até hoje não sabe que era eu que ia a conduzir”, garantiu. Se Abramovich ouvir rádio, pode ser que já saiba.