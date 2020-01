Vitória e hat-trick: bem-vindo a Ronaldo versão 2020

O ano de 2020 parece ter trazido uma Juventus rejuvenescida na Serie A. No primeiro encontro do novo ano, os campeões italianos conseguiram a vitória mais robusta da temporada, batendo em casa o Cagliari por 4-0, mantendo-se assim no topo da tabela, com 45 pontos.

E para lá da vitória, foi também dia de Cristiano Ronaldo colocar o seu nome em mais um feito histórico, ao apontar o seu primeiro hat-trick no campeonato italiano - já o tinha feito na Juventus, mas na Liga dos Campeões. Depois de uma 1.ª parte em que a equipa de Turim sentiu muitas dificuldades em criar perigo na baliza de Robin Olsen, apesar de dominar a partida, a seguir ao intervalo apareceu o número 7. O capitão da Seleção Nacional marcou aos 49’, após um atraso mal calculado de Klavan, aos 67’, de penálti, e aos 82’, numa jogada de contra-ataque. Antes de fechar a contagem nos 4-0, tinha ainda oferecido a assistência para o 3-0, marcado por Gonzalo Higuaín.

Este foi o hat-trick número 56 para Cristiano Ronaldo, que se tornou também no primeiro jogador a marcar golos em 18 anos civis consecutivos numa das 5 principais ligas da Europa. Em 28 jogos esta temporada, leva 26 golos e há cinco jogos consecutivos que coloca o seu nome na lista de marcadores no campeonato italiano. Nada mau para quem está prestes a completar 35 anos.