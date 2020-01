O inesperado momento em que Félix e Messi se pegaram

Aconteceu assim: Messi e João Félix encostaram a cara um a outro, disseram algumas palavras presumivelmente pouco simpáticas e montou-se a confusão, com empurrões e a presença de alguns pesos-pesados do Barcelona e do Atlético de Madrid para separar ou apenas acicatar. O primeiro movimento, diga-se, foi dado por Messi e Félix manteve, aparentemente, a fleuma diante do pequeno génio argentino.

Antes, o avançado português já estivera envolvido com Alba, que lhe pôs o dedo no nariz no final de um lance, tendo Félix respondido com um safanão na mão do defesa-esquerdo do Barcelona.

Ora, este sururu entre Messi e Félix teve lugar no final da primeira-parte da segunda meia-final da Supertaça de Espanha que este ano estreia um modelo curioso: uma espécie de final four, disputada por Barcelona - Atlético Madrid e Real Madrid - Valencia (os merengues bateram, na quarta-feira, os seus adversários, por 3-1).