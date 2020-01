Raúl de Tomás estreia-se no Espanyol com golo

Chegar, ver e marcar. Logo no primeiro jogo ao serviço do Espanyol, depois de sair do Benfica, Raúl de Tomás marcou um dos golos da vitória da equipa, por 2-0, frente ao San Sebastián Reyes, na Taça do Rei.

RDT só entrou em campo aos 61 minutos, por troca com Jonathan Calleri, que marcou o primeiro golo, mas ainda foi a tempo de marcar o 2-0, aos 85 minutos, assinalando assim uma estreia positiva na sua nova equipa.

Recorde-se que, em Portugal, RDT completou 17 jogos e marcou três golos, desde o início da época 2019/20, ao serviço do Benfica.

O avançado espanhol de 25 anos foi vendido neste mercado de inverno, ao Espanyol, pelo preço que custou ao Benfica: €20 milhões.