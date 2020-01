Barcelona torna-se o clube de futebol mais rico do mundo pela primeira vez

O FC Barcelona tornou-se, pela primeira vez, o clube de futebol mais rico do mundo graças a mudanças recentes na comercialização do merchandising que lhe proporcionaram uma vantagem financeira sobre as outras equipas.

O clube catalão ultrapassou o rival espanhol Real Madrid em termos de receitas, de acordo com a “Liga do Dinheiro” da Deloitte, que anualmente elenca as equipas mais bem pagas do mundo, noticia o jornal “Financial Times” (FT).

Os clubes mais ricos estão concentrados nas cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), onde as competições domésticas de primeira linha recebem milhares de milhões de euros em direitos de transmissão.

Como uma das equipas com melhor desempenho em Espanha e na Europa, o Barcelona tem sido um dos maiores beneficiários desses direitos e tem figurado regularmente entre os clubes mais lucrativos do mundo, prossegue o FT.

A importância da Barça Licensing & Merchandising

No entanto, durante a temporada 2018/19, novas atividades comerciais permitiram-lhe ganhar €840,8 milhões de euros, cerca de 150 milhões a mais do que em igual período do ano anterior e €83,5 milhões a mais do que o Real Madrid. Trata-se da maior diferença entre os dois clubes desde que a Deloitte começou a sua “Liga do Dinheiro”.

Em 2018, o Barcelona formou a Barça Licensing & Merchandising, que assumiu o controlo de áreas como o retalho e a venda de t-shirts do clube em todo o mundo. A maioria dos outros clubes depende de terceiros para conduzir estas operações.

“Isto mostra confiança e maturidade, que [o Barcelona] vê claramente a sua marca como muito importante e irá assumir o seu controlo em todos os aspetos e impulsioná-la”, destacou Dan Jones, presidente do Sports Business Group da Deloitte, citado pelo FT.