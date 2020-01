BemVindoGedson. É oficial: Gedson é do Tottenham

Gedson Fernandes já é jogador do Tottenham e o clube londrino tornou oficial a transferência, por empréstimo, do atleta dos quadros do Benfica. O anúncio foi feito, claro, nas redes sociais e numa pequena entrevista ao site dos Spurs, ao qual o médio disse o que se costuma dizer em ocasiões assim: “Estou muito feliz de estar aqui”; “realizei o meu sonho”; “para mim, era um sonho muito grande vir para este clube e vou dar o meu melhor pelo clube, todos os dias, em todas as sessões de treino e em todos os jogos, trabalhando diariamente”; e “não tenho palavras a dizer sobre o estádio, nunca vi nada assim - é inacreditável”. O Tottenham tem um estádio moderníssimo que custou 465 milhões de euros.

Depois, Gedson falou também de referências - Moussa Sissoko, Eric Dier (ex-Sporting) -, admitiu conhecer o treinador José Mourinho, “porque é um grande treinador”. E também “conheço o staff, João Sacramento [treinador adjunto] e Nuno Santos [treinador de guarda-redes] um bocado, porque um amigo meu jogou no Lille, no anterior clube deles, e falámos sobre isso”.

A seguir, uma pequena curiosidade: os mais próximos de Gedson vivem por perto, o que não implica a ‘transferência’ familiar habitual nos momentos em que um jovem troca de país.