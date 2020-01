Um fenómeno chamado Haaland: norueguês faz hat-trick na estreia pelo B. Dortmund

Vinte milhões de euros que começam a parecer uma pechincha. Depois de em setembro se ter estreado na Champions com um hat-trick, então com a camisola do Salzburgo, Erling Braut Haaland fez o mesmo no primeiro jogo pelo Borussia Dortmund.



Em jogo a contar para a Bundesliga, frente ao Augsburgo, o miúdo norueguês de 19 anos entrou na segunda parte, aos 56 minutos, quando a sua nova equipa (foi contratado em janeiro) estava a perder por 3-1.



O impacto foi imediato: Haaland marcou aos 59', 70' e 79’ - pelo meio marcou ainda o britânico Jadon Sancho - com o Dortmund a terminar o jogo a vencer por 5-3. Foram precisos apenas 23 minutos para a história.



Haaland é apenas o segundo jogador do Borussia Dortmund a estrear-se com um hat-trick, depois de Aubameyang, e o primeiro na história da Bundesliga a marcar três golos no primeiro jogo saído do banco.