Jorge Jesus tem mesmo razão: a Liga portuguesa não é melhor do que o Brasileirão. Mas é melhor do que a Bundesliga e do que a Ligue 1

É uma tradição anual: a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) ordena a cada janeiro o ranking das melhores ligas do mundo, definido, pelo que a organização indica, pela prestação das respetivas equipas além-fronteiras.

A Liga portuguesa não era, habitualmente, frequentadora assídua dos primeiros lugares da tabela - em 2018 estava em 10º e em 2017 estava em 16º - mas deu um enorme salto em 2019, estando agora no 6º lugar de uma lista que é liderada pela Premier League.

Os ingleses beneficiaram das prestações de Liverpool, Tottenham e City, indica a listagem divulgada esta segunda-feira pela IFFHS, para roubar a liderança à La Liga - os espanhóis estavam em 1º lugar da tabela das melhores ligas há nove anos consecutivos.

No 2º lugar da lista aparece a competição que Jorge Jesus mais elogiou no último ano: o Brasileirão. O campeonato brasileiro é o mais cotado da América do Sul e aparece, inclusivamente, à frente da Liga espanhola, que ficou a fechar o pódio.

Em 4º lugar está a Serie A e em 5º uma nova surpresa: o campeonato colombiano. A liga francesa surge em 7º, a holandesa em 8º, a argentina em 9º e a Bundesliga fecha o top 10.

Pode consultar o top 100 das ligas AQUI.