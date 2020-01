A vida no Brasil está complicada para Augusto Inácio: “Os portugueses podem ser bons, mas não fazem milagres”

Depois do conto de fadas de Jorge Jesus no Brasil, o interesse do outro lado do Atlântico em treinadores portugueses aumentou substancialmente. A comprová-lo, a ida de vários técnicos lusos para o território brasileiro, como Augusto Inácio, que aceitou, em dezembro de 2019, orientar o Avaí, clube de Florianópolis, no sul do país, que recentemente desceu à série B do Brasileirão, depois de ficar em último lugar na época que findou.

Só que a carreira de Inácio no Avaí não começa nada bem. Pior do que a derrota na final da Supertaça do estado de Santa Catarina, frente ao Brusque (0-2), são as queixas do treinador português relativamente ao início da época. "Se fosse eu a escolher nunca iria jogar aquela final nesta altura, mas o jogo já estava marcado. Foi muito fácil o Avaí ter perdido. Com nove dias de treino, sem termos feito particulares, só tive oportunidade de fazer um treino de conjunto", contou Inácio, em declarações à A Bola TV.

O treinador do Avaí diz que a equipa ainda não tem pernas e que está muito debilitada em termos de opções, mesmo estando já perto de iniciar o campeonato estadual, frente à Chapecoense, quinta-feira (0h30 em Portugal). "Não estou a arranjar desculpas, apenas a constatar factos. Vamos fazer a pré-temporada em competição. A torcida quer ganhar, mas nada se faz de um dia para o outro. Já falei com o presidente... Ou há soluções ou as coisas não têm pernas para andar", queixou-se.

"Vim com uma missão, mas para ser cumprida temos de ter jogadores. Estar aqui só por estar não vale a pena", desabafou o técnico de 64 anos, que já passou por Qatar, Irão, Angola, Grécia, Roménia e Egito. "Vou ter mesmo de inventar na estreia no estadual. Sem extremos, como é que vou poder jogar no meu sistema preferido de 4x2x3x1? Sou português, sei que a expectativa é bastante grande. Mas se senitr que não vem mais ninguém, o melhor é dar o lugar a outro. Os portugueses podem ser bons, mas não fazem milagres".