Ronaldo volta a marcar em mais uma vitória da Juventus sobre a Roma

Continua o 2020 de sonho de Cristiano Ronaldo: em quatro jogos, sete golos marcados pelo capitão português, que está a dias de completar o 35º aniversário.

Tal como tinha acontecido na semana passada, para a Serie A, a Juventus venceu a Roma de Paulo Fonseca, agora para a Taça de Itália, por 3-1.

Ronaldo marcou o primeiro, Bentancur marcou o segundo e Bonucci marcou o terceiro, com Buffon a ser o autor do golo da Roma, depois de um remate de Cengiz Under embater no guardião e entrar, fazendo o 3-1 final.

A equipa de Ronaldo avança, assim, para as meias-finais da Taça de Itália, nas quais também já está o Nápoles, que venceu a Lazio, por 1-0. Os jogos AC Milan-Torino (dia 28, 19h45, SportTV) e Inter-Fiorentina (dia 29, 19h45, SportTV) completam os quartos de final da prova.