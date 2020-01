Tottenham sofre para vencer último classificado

O Tottenham de José Mourinho sofreu hoje para vencer o lanterna-vermelha Norwich, com o 2-1 a permitir-lhe igualar, à condição, o Manchester United e o Wolverhampton no quinto lugar, à 24.ª jornada.

Os ‘spurs’ adiantaram-se no marcador aos 43 minutos, numa recuperação de bola no ataque seguida de cruzamento de Aurier para Dele Alli, que a desviou na pequena área.

Os anfitriões não jogavam o suficiente para ampliar e, aos 70, o Norwich igualou, de penálti, pelo finlandês Teemu Pukki, contudo uma iniciativa de Dele Alli (79) culminou com remate contra um adversário, tendo a bola ‘pingado’ na linha de golo, onde o sul-coreano Son Heung-Min surgiu a cabecear e a garantir o êxito.

Com 34 pontos, o Tottenham igualou o Manchester United, bem como o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que na quinta-feira recebe o líder isoladíssimo Liverpool: o trio está a seis pontos do Chelsea, quarto, com lugar na Liga dos Campeões.

Ricardo Pereira decisivo no Leicester

Com Ricardo Pereira a titular, e a marcar, o Leicester regressou aos triunfos – duas derrotas consecutivas fizeram-no cair para terceiro –, com 4-1 sobre o aflito West Ham United.

Os anfitriões adiantaram-se no seguimento de combinação ofensiva entre vários elementos, culminada com desvio de Havey Barnes (24) na pequena área.

O segundo golo surgiu dos pés do lateral-direito português, que apareceu sozinho na área e, beneficiando de um atraso, ‘fuzilou’ sem defesa.

O West Ham ainda reduziu de penálti, aos 50 minutos, por Mark Noble, contudo o Leicester ampliou para 3-1 do mesmo modo, com o castigo máximo a ser convertido pelo espanhol Ayoze Pérez (81), que passados sete minutos fez o definitivo 4-1.

O Leicester é terceiro com 48 pontos, a três do Manchester City, enquanto o Liverpool comanda com 64 e menos dois jogos.