A estreia de Jesualdo Ferreira no Brasil: “Estou próximo dos 1300 ou 1400 jogos, é verdade, mas sinto formigas na barriga”

Depois da estreia pouco auspiciosa de Augusto Inácio no Brasil, já no início da nova época, é a vez de Jesualdo Ferreira começar a liderar o Santos, no primeiro jogo do clube no Paulista 2020, frente ao Red Bull Bragantino (22h15, Canal 11).

"Estou próximo dos 1300 ou 1400 jogos, é verdade, mas qualquer jogo mexe connosco. E a forma que este jogo tem de mexer comigo é diferente das outras, sinto formigas na barriga. Trata-se de um país diferente, situações diferentes, propostas diferentes do que vivi", confessou o treinador português de 73 anos antes do jogo, citado pelo jornal "A Bola".

Questionado sobre a falta de reforços para a equipa neste início de época, Jesualdo desvalorizou a questão. "Não sei quais são os orçamentos no Brasil. Não posso falar sobre isso. Mas o Santos ficou em 2º lugar no campeonato com estes jogadores. Tenho segurança de que se esta equipa e estes jogadores se empenharem poderemos ser melhores", explicou, ainda que tenha lamentado a falta de Soteldo, "que está no pré-Olímpico pela Venezuela", e de Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar, lesionados.

"Fizemos 18 treinos em 12 dias. Foi tempo para conhecer os jogadores, podermos em conjunto conversar sobre a época. Reorganizar os processos que, embora tenham coisas em comum, são diferentes. Os jogadores foram sérios, competentes e empenhados no trabalho", disse Jesualdo, segundo "A Bola".

"Mais importante do que falar a palavra 'ganhar', é importante falar em jogar bem. Quem joga bem tem mais hipóteses de ganhar. E jogar bem é ter todos os jogadores empenhados em cumprir o plano de jogo", concluiu.