Solskjaer: “Bruno marca, assiste, corre e lidera como o Scholes. Já fizemos negócios decentes com o Sporting no passado, certo?”

O histórico de Alvalade

“Bom, estamos aqui não é verdade? Ele está feliz, nós estamos felizes, o Sporting está feliz. É claro que foi uma despedida emocional para ele, porque o clube representava muito para o Bruno. E já fizemos negócios decentes com o Sporting antes, não é? Tivemos de ser pacientes, esperar, pôr na cabeça de que iríamos conseguir fazer isto”.

O bom rapaz

“Antes de mais, temos um ser humano fantástico, um rapaz genuíno, que trabalha no duro, é profissional, que detesta perder - o que não é uma coisa má [risos]. Enquanto jogador, pode fazer praticamente tudo no campo: é um médio box to box, com muita energia, marca golos, assiste. Vamos dar-lhe tempo para ele mostrar todas as suas qualidades aos adeptos do Man. United.”

A adaptação

“O Bruno vai dar-se bem aqui. Basta olhar para a determinação, para a confiança do rapaz. Não podemos é pôr pressão demasiada em cima dele. Ele vem para um clube novo, país diferente, outros colegas de equipa. É preciso tempo para ele assentar. O inglês dele é bom, é muito inteligente. E está preparado o suficiente para jogar já este fim de semana.”

E a comparação

“Ele é parecido com o Scholes, faz tudo como o Scholes fazia. Este é um negócio fantástico. Já estávamos a seguir o Bruno há anos, está melhor, amadureceu, tem qualidades de liderança.