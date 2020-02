Aí vão mais dois de Cristiano Ronaldo

A Juventus destacou-se hoje na liderança da Liga italiana de futebol, ao vencer na receção à Fiorentina por 3-0, num jogo em que Cristiano Ronaldo 'bisou', ao converter duas grandes penalidades.

O triunfo da equipa octocampeã italiana começou a ficar definido no final da primeira parte, quando o internacional português marcou com sucesso o primeiro penálti, aos 40 minutos, tendo a marca sido ampliada aos 80, em novo castigo máximo cobrado por Ronaldo, e aos 90+1, através do holandês Matthijs de Ligt.

Com mais esta vitória, a 'Juve' destaca-se na liderança com 54 pontos, mais seis do que o Inter de Milão, que ainda hoje joga em casa da Udinese, e mais oito do que a Lazio, que hoje recebe a Spal e conta ainda outro jogo em atraso.