O vento e a chuva pararam o futebol em Manchester e Mönchengladbach

Os jogos Manchester City-West Ham e Borussia Mönchengladbach-Colónia, das ligas inglesa e alemã de futebol, respetivamente, foram este domingo adiados devido às chuvas e ventos fortes que estão a assolar o norte da Europa.

O bicampeão inglês chegou a acordo com o adversário para o adiamento do jogo da 26.ª jornada do campeonato, à semelhança do que aconteceu na Alemanha, onde está a decorrer a 21.ª ronda, apesar de em ambos os países se manterem, por enquanto, agendados dois encontros.

Em Inglaterra, o Sheffield United vai receber o Bournemouth, enquanto na liga germânica o líder e heptacampeão Bayern Munique defronta em casa o Leipzig, segundo classificado, com menos um ponto, em partida com início marcado para as 17h.

A previsão de mau tempo já tinha levado ao adiamento, anunciado no sábado, dos três jogos agendados para este domingo da 25.ª jornada da liga belga e das quatro partidas referentes à 22.ª ronda do campeonato holandês.