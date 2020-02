Há um negócio obscuro praticado por clubes da Premier League: 500 euros por cada criança que sobe ao relvado com os jogadores

Eles entram lado a lado com os futebolistas, sempre de sorriso na cara, porque há milhares, milhões até, a assistir no estádio e na televisão ao momento da entrada das equipas em campo. São miúdos e todos nós partilhamos um pouquinho daquela alegria pueril de quem dá a mão a um ídolo, com todo o mundo a ver.

Mas aquela alegria pode ser não ser assim tão inocente. Aliás, pode mesmo ser comprada. Uma investigação do jornal britânico “Telegraph” mostra que muitos dos clubes da Premier League e também do Championship, 2.ª divisão do país, vendem esses lugares a preços pouco compagináveis com a carteira de um comum mortal, pelo que crianças vindas de meios mais desfavorecidos ficam desde logo impedidas de fazer a entrada em campo com os jogadores.

Há clubes a pedir mais de 500 euros, como é o caso do Norwich, Aston Villa (Premier League) e Nottingham Forest (Championship). O West Ham chega a pedir mais de 800 euros em jogos de maior cartaz. “Está a tornar-se um privilégio dos mais favorecidos, o que vai completamente contra as raízes de classe trabalhadora do futebol”, diz Julian Knight, presidente da Comissão para o Digital, Cultura, Media e Deporto do parlamento inglês, citado pelo “Telegraph”.

A “tabela” pode até variar conforme a importância do jogo ou o jogador que a criança acompanha. No Tottenham, nos jogos mais importantes, chamados de Categoria A, o preço está nos 575 euros, numa tabela que começa em 415 euros para outros jogos.

No Norwich, entrar com o capitão (e portanto ser o primeiro a aparecer) custa 590 euros, com outro jogador fica por “apenas” 445 euros. Já no Brighton, dar a mão ao capitão de equipa custa 415 euros, 296 euros para os restantes jogadores. O Brighton, tal como outros clubes, deixa também dois lugares sem custos para as crianças, que são sorteados. Já o Crystal Palace tem um “pacote dourado” por 445 euros, com direito a algumas regalias, e um pacote mais reduzido, por 120 euros, em que a criança tem de trazer o seu próprio equipamento.

Mas a entrada em campo não é um negócio para todos os clubes. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle e Southampton não pedem qualquer valor às crianças que acompanham os jogadores: os lugares são distribuídos por sorteio.

Há também casos de clubes que “vendem” os lugares, mas que dirigem o dinheiro para causas sociais, como é o caso do Watford, Everton e Burnley. Mas nem esse argumento colhe entre os adeptos ingleses. Malcolm Clarke, presidente da Associação de Adeptos do país diz ser “um pouco irónico” que vários clubes doem o dinheiro arrecadado com a venda de lugares a ações de solidariedade (muitas vezes das fundações dos próprios clubes) em lugares mais desprotegidos, impedindo as crianças desses mesmos locais de entrar em campo com os jogadores, já que essas famílias “nunca poderão pagar” esse privilégio.