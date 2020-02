Augusto Inácio já não é treinador do Avaí

Durou menos de dois meses a aventura de Augusto Inácio no Avaí. O clube de Santa Catarina anunciou esta sexta-feira que o português já não é treinador da equipa, uma decisão que surge após a derrota do Avaí na Taça do Brasil com uma equipa do 4.º escalão brasileiro, o Ferroviária, e horas depois do diretor para o futebol garantir que Inácio iria continuar no cargo.

Augusto Inácio foi contratado pelo Avaí em finais de dezembro, com o objetivo de voltar a levar o emblema do sul do Brasil à Serie A do Brasileirão.

"O Avaí FC comunica que Augusto Inácio não é mais técnico do clube. Agradecemos pelos serviços prestados por ele e seus assistentes. O clube deseja sucesso em seus próximos desafios", escreveu o clube na página oficial de Twitter.

Em apenas sete jogos no comando técnico do Avaí, Augusto Inácio conseguiu duas vitórias, um empate e quatro derrotas.