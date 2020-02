Manchester City banido das competições europeias por duas épocas (mas vai recorrer)

A UEFA decidiu banir o Manchester City das competições europeias por dois anos. Em causa está a violação das regras do fair-play financeiro. O clube inglês terá inflacionado as receitas publicitárias vindas do patrocinador Ethiad durante 2012 e 2016 para assim fugir às regras e a UEFA teve mão pesada.

O Manchester City, onde jogam os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, terá ainda recusado colaborar com a investigação e foi ainda condenado a pagar uma multa de 30 milhões de euros.

A decisão da UEFA terá efeito já a partir da próxima época, mas o Manchester City poderá recorrer ainda ao TAS, o Tribunal Arbitral do Desporto, algo que já confirmou que vai fazer. A decisão ficará assim sem efeito até à deliberação do TAS.