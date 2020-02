Balotelli, Iñaki Williams, Lukaku, Koulibaly. Os casos de racismo que se vão repetindo nos estádios de futebol

Mario Balotelli

Em novembro, o avançado italiano do Brescia ameaçou sair de campo durante um encontro com o Verona depois de ouvir cânticos racistas vindos da bancada. Já este ano, o encontro do Brescia frente à Lazio foi interrompido depois de Balotelli ser mais umas vez vítima de insultos de teor racista, vindos de adeptos da equipa de Roma. Pela seleção italiana, Balotelli também sentiu o racismo. Durante o Euro 2012, durante um encontro entre Itália e Croácia, adeptos croatas arremessaram uma banana para o campo.

Iñaki Williams

Em finais de janeiro, o avançado basco de origem ganesa foi brindado com sons de macaco quando estava a ser substituído num encontro frente ao Espanyol. Williams não se ficou e insultou também os adeptos. Doze adeptos acabaram por ser identificados.

Romelu Lukaku

Lukaku mudou-se esta temporada do Manchester United para o Inter e numa viagem ao estádio do Cagliari adeptos da equipa local imitaram sons de macaco quando o atacante belga se preparava para marcar uma grande penalidade. Dias depois, os próprios ultras do Inter defenderam os adeptos do Cagliari, justificando os cânticos como uma forma de apoiar a sua equipa.

Koulibaly

O defesa do Nápoles foi vítima dos adeptos do Inter num jogo em dezembro de 2018 e ainda acabou expulso, quando aplaudiu o árbitro de forma irónica por nada ter feito para parar os insultos. Carlo Ancelotti, então treinador do Nápoles, diz ter pedido por três vezes para que o jogo fosse interrompido.

Kevin-Prince Boateng

Em 2013, quando jogava no Milan, Kevin-Prince Boateng abandonou um encontro particular frente ao Pro Patria, da 3.ª divisão italiana, depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas da equipa rival. O médio ganês teve a solidariedade dos colegas, que se recusaram também a continuar o jogo.

Dani Alves

Em 2014, o então lateral do Barcelona tentava marcar um canto num jogo frente ao Villarreal quando adeptos rivais lhe atiraram uma banana, algo que já tinha acontecido semanas antes num jogo com o Espanyol. Dessa vez, Dani Alves pegou na banana, descascou-a e comeu-a. “Infelizmente é uma guerra perdida até que se tornem medidas mais drásticas”, disse então o brasileiro. “Estou em Espanha há 11 anos e há 11 anos que é assim”.

Hulk

Em 2011/12, durante o clássico entre Benfica e FC Porto, Hulk acusou adeptos encarnados de lhe dirigirem sons racistas. Numa entrevista à Globo Esporte, o avançado brasileiro afirmou que foi a única vez que sentiu o racismo na pele num campo de futebol: “Só me aconteceu uma vez, contra o Benfica. Os adeptos fizeram aquele barulho, a imitar sons de macaco. Mas fiz um golo e calei o estádio”.