Está aberta a exceção: o Barça tem 15 dias para contratar um jogador

Ousmane Dembélé não aparece em campo desde 27 de novembro, quando o Barcelona jogava contra o Borussia Dortmund, o relógio ia nos 26 minutos, ele sentou-se no relvado, descalçou uma chuteira, tilintou a cabeça ao ritmo da desilusão, Lionel Messi aproximou-se, pôs as mãos nos joelhos, baixou-se e percebeu a gravidade da coisa.

O francês lesionou-se, esperava-se que recuperasse para voltar a jogar, mais ou menos, por esta altura, mas o clube, do nada, informou que Dembélé foi operado a uma rotura do tendão do bíceps femoral da perna direita e que meio ano é o tempo estimado para que se recomponha.

Começaram os rumores, as notícias e o falatório em torno da hipótese de o Barcelona se agarrar aos regulamentos da liga espanhola, que racham o que as regras ditam para o resto dos campeonatos europeus: a meio da época, um clube pode, excecionalmente, pedir autorização para contratar um jogar fora das janelas de transferências do verão ou inverno.

E a liga, noticiou o jornal "Marca", disse sim senhor às condições apresentadas pelo Barça, que agora terá 15 dias para contratar quem irá substituir Dembélé no plantel.

Terá que ser um jogador que já esteja em Espanha e não precise de um certificado internacional de transferência, portanto, a margem de manobra será curta, local e apressada. Já se falou em Willian José, da Real Sociedad, Ángel, do Getafe, ou Lucas Pérez, do Alavés, todos avançados.

Mais do que quem será o visado, aqui importará o fato de existirem regras especiais para que a exceção surja e o que se impõe a uns, não se aplica a outros caso os azares apareçam a meio de uma época - ou se agravem os sintomas de que, quiçá, a temporada possa não ter sido assim tão bem planeada.