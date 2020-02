Manchester United pisca o olho a Antero Henrique

O jornal inglês “The Independent” noticia o “forte interesse” do Manchester United em Antero Henrique para o papel de diretor técnico do clube. Aparentemente, as negociações com o português estão num estado avançado, com fontes próximas do antigo dirigente do FC Porto a acreditarem num compromisso para breve.

Os Red Devils estariam um pouco divididos entre o português Ralf Rangnick, atual diretor desportivo da Red Bull. Algumas personalidades importantes do United prefeririam Rangnick e o próprio ex-treinador do Leipzig veria com bons olhos uma mudança para a Premier League. O AC Milan também estaria de olho no alemão, mas Paolo Maldini disse recentemente que este “não tem o perfil certo”.

A hierarquia do United vê o papel do diretor técnico, que nunca existiu desde a saída de Sir Alex Ferguson, inserido numa política a longo prazo, abrangendo todas as áreas do clube e não apenas o recrutamento de jogadores. O “The Independent” explica que, qualquer que seja o escolhido, o vice-presidente Ed Woodward e Matt Judge farão sempre parte do grupo interveniente no processo de contratação de novos jogadores.

Antero Henrique deixou o Paris Saint-Germain no último verão depois de duas épocas no clube, depois de ter sido escolhido pelos donos do clube francês para coordenar um período de transformação em que foram contratados Mbappé, Neymar e Dani Alves. Segundo o jornal inglês, Henrique foi particularmente importante para convencer Mbappé a não preferir o Real Madrid.

Antes disso, Antero Henrique esteve 26 anos no FC Porto, começando por trabalhar no departamento administrativo em 1990 e ascendendo à posição de diretor desportivo em 2005, até chegar a vice-presidente, em 2010. Ao longo desse tempo, foi estabelecendo relações com os clubes de topo da Europa e foi fulcral em vários negócios: Anderson para o United; Bosingwa para o Chelsea; Falcao para o Atlético e Pede e Danilo para o Real Madrid.