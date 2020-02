Covid-19. Coreia do Sul adia início da temporada de futebol

As autoridades sul-coreanas de futebol adiaram indefinidamente o início da temporada de 2020 devido ao surto do coronavírus Covid-19 que já fez sete mortos e infetou 763 pessoas no país.

A liga fez o anúncio após uma reunião de emergência na capital, Seul.

As autoridades da Coreia do Sul tinham anunciado esta segunda-feira mais duas mortes e 161 novos casos de pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19.

O presidente da Coreia do Sul colocou no domingo o país sob alerta máximo para doenças infeciosas, ordenando que as autoridades tomassem medidas "poderosas e sem precedentes" para conter o surto, que está a propagar-se rapidamente em torno da cidade de Daegu, no sudoeste do país.

O número de mortos devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje para 2.592 na China continental, contabilizando ainda mais de 75 mil infetados, quase todos na província de Hubei.

Além das vítimas fatais na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, sete na Coreia do Sul, três em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e outra em Taiwan.