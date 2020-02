Exceção dada, exceção rejeitada. Leganés não pode contratar para substituir o que o Barça lhe tirou

A novela entrelaçou-se na existência do Barcelona e, por arrasto, na vida do futebol espanhol, pelas causas e consequências. Os catalães ficaram sem Luis Suárez e Ousmane Dembélé, as lesões tramaram-nos, é quase certo que ambos não joguem mais esta época, um plantel planeado sem o devido tino ficou exposto, o clube olhou para os regulamentos, viu uma exceção prevista, pediu-a, a Liga aceitou e o Barça teve autorização para contratar um avançado em Espanha, algures.

Decidiu-se por Martin Braithwaite, dinamarquês ganhador da sorte de uma vida. Provavelmente, o avançado nunca jogaria no Barcelona se excecionais não fossem as circunstâncias: nunca marcou mais de 15 golos em alguma das 11 temporadas da carreira e há menos de dois anos estava a jogar no Championship, pelo Middlesborough. Mas, para ser um remendo futebolístico e sem querer gastar uma fortuna, os catalães pagaram os 18 milhões de euros da cláusula de rescisão do avançado.

E, de repente, o Leganés ficava sem o melhor marcador sem nada poder fazer, a não ser tentar convencê-lo a ficar. "O jogador foi um cavalheiro e um profissional. O Barcelona agiu corretamente, avisaram-nos das suas intenções. Mas, agora, ficamos numa situação danosa. A regra é injusta (...) um clube pode, unilateralmente, concluir uma operação e passar o problema a outro clube", disse, na altura do negócio, Martín Ortega, diretor-geral do Leganés.

Porque, resumindo, as regras deram uma hipótese ao Barcelona, que pagou uma cláusula de rescisão, retirando ao clube visado o poder de rejeitar um possível negócio, seduzindo o jogador em causa com valores e possibilidades que o fizeram dizer que sim a tudo.

O Barcelona tapou um buraco, o Leganés viu um a ser-lhe aberto - sem que tenha um jogador, na mesma posição, lesionado para lá de seis meses, para pedir à Liga o mesmo regime de exceção.

Mesmo assim, o Leganés pediu à entidade que abrisse outra exceção, para lhe ser possível suprir a saída de Braithwaite. A Liga Espanhola rejeitou, anunciou o clube, esta quinta-feira. "Segundo o seu critério, não existe normativa que possa permitir a solicitação do Leganés. A Liga referiu que permiti-lo poderia dar azo a uma cadeia de transferências fora do período de inscrição, que poderia supor um dano notável na integridade da competição e na equidade dos participantes", explicou o clube, em comunicado.

O Leganés viu-se limitado a assistir enquanto o Barcelona chegou, viu, pagou a cláusula e venceu o problema que tinha.

O 19.º classificado do campeonato revelou, porém, que a Liga lhe garantiu que "irá iniciar os trâmites oportunos para elevar uma proposta de supressão" do regime de exceção que permitiu ao Barcelona contratar Braithwaite e causar esta situação. "É uma norma injusta, que atenta contra a integridade da competição e o direito de todos os clubes de competirem em igualdade de condições", concluiu o Leganés.

A exceção de uns, não é a exceção para outros.