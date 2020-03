Cristiano viu da bancada o festejo "à Ronaldo" de Vinícius na vitória do Real sobre o Barça

Com 19 anos, sete meses e 18 dias, Vinícius Júnior passou a ser o mais jovem de sempre a marcar no 'El Clásico', superando... Lionel Messi. Foi aí, aos 71 minutos, que o Real Madrid conseguiu finalmente superiorizar-se ao Barcelona, assegurando a liderança da Liga espanhola, com 56 pontos, mais um do que o rival direto, que é o atual bicampeão.

O Real Madrid, novamente liderado por Zidane, não vence a La Liga desde 2016/17, precisamente quando tinha o francês como treinador e, claro está, Cristiano Ronaldo como goleador.

A cumprir a sua segunda época na Juventus, Ronaldo esteve este domingo nas bancadas do Santiago Bernabéu a assistir ao jogo da sua antiga equipa - e viu o jovem Vinícius a festejar o seu golo com um salto "à Ronaldo", concretizando um excelente passe de Toni Kroos.

Apesar de terem existido várias oportunidades de golo em ambas as balizas - tanto Ter Stegen como Courtois estiveram em excelente plano -, apenas o Real Madrid conseguiu marcar.

O segundo golo dos madrilenos surgiu já nos descontos, praticamente na primeira vez em que Mariano Díaz, que ainda não tinha sido utilizado esta época na Liga, tocou na bola.

Com esta vitória, o Real reassumiu o 1º lugar, que estava ocupado pelo Barcelona de Quique Sétien.