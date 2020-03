Um, dois, três: Manchester City vence Taça da Liga pela terceira vez consecutiva

O Manchester City conquistou hoje a Taça da Liga inglesa de futebol pela sétima vez, a terceira seguida, ao vencer por 2-1 o Aston Villa, na final da prova, disputada no Estádio de Wembley, em Londres.

O internacional português Bernardo Silva foi ‘poupado’ pelo treinador Pep Guardiola e começou a partida no banco de suplentes dos ‘citizens’, que se adiantaram no marcador aos 20 minutos, por intermédio do argentino Sergio Agüero.

O espanhol Rodri dilatou a vantagem do City, aos 30 minutos, antes de o tanzaniano Mbwana Samata reduzir para os ‘villans’, em cima do intervalo, aos 41.

Já com Bernardo Silva em campo, ‘lançado’ aos 77 minutos para o lugar do espanhol David Silva, acabou por ser o guarda-redes do City, o brasileiro Ederson, a brilhar nos instantes finais da partida, desviando um cabeceamento adversário para o poste e evitando o tento da igualdade, aos 88.

“Três conquistas seguidas é um sucesso enorme. É uma prova de consistência, é fantástico. É nosso segundo troféu esta época, depois de termos vencido a Supertaça”, afirmou Pep Guardiola, que conquistou o 30.º título da carreira como treinador.

Guardiola, que está a cumprir a quarta temporada à frente dos ‘citizens’, destacou ainda os feitos da sua equipa nos últimos anos: “Ganhámos muito. Desde que cheguei que tentamos entrar em todos os jogos e em todas as competições para ganhar. Vencer esta competição três vezes seguidas é tremendo.”

O Manchester City, que já tinha conquistado as duas edições anteriores da prova, arrecadou a sétima Taça da Liga inglesa da sua história, estando agora a apenas um triunfo de igualar o recordista de troféus, o Liverpool, que soma oito.

O Aston Villa, que tinha sido finalista pela última vez em 2010, soma cinco troféus conquistados, o derradeiro em 1996.