SMS, WhatsApp, ‘inside information’: Sturridge está proibido de jogar futebol até junho - e esta é a história que o tramou

O pai foi futebolista, o tio futebolista foi e, uns anos atrás, ambos se tornaram agentes de Daniel Sturridge, que muitos amigos tem e vários, em janeiro de 2018, com ele trocaram sms, mensagens de WhatsApp e telefonemas quando a carreira do avançado embateu de frente num chavão: estava num impasse.

Outrora abono de golos, Daniel já pouco jogava no Liverpool, um preferido caído em preterido e a descida de degraus preocupava-o. Queria jogar e não tinha como, a não ser trocar de lugar e de clube. O tempo, os agentes, os empresários, as negociatas possíveis e os dinheiros a mexer deram-lhe o Inter de Milão e o Sevilha como hipóteses prováveis, que a diligência do tio ia tratando em reuniões e contactos do mui próprio mundo do futebol.

O vai não vai ia sendo atualizado, como sempre o é, nos telemóveis a quem de respeito. O tio negociava com interessados, o sobrinho ficava a par do desenrolar das coisas. Até que os mexericos foram extravasados para os ecrãs nas palmas das mãos de Leon, Dean, Matthew e Adam. O irmão e o primo de Sturridge, e dois amigos de futebolista que trabalhavam numa empresa de apostas desportivas.

A meio desse janeiro de 2018, o para-arranca de negociações levaram Sturridge a usar a ponta dos dedos para questionar o irmão. "Qual é o preço da minha ida para o Sevilha?", perguntou-lhe. "Porque estou a considerá-los mais do que o Inter caso se cheguem à frente com o dinheiro", explicou. "A Liga Espanhola é melhor para mim", acrescentou.

Os mexericos avançaram, a hipótese italiana mirrou, a espanhola ganhou força e Daniel aconselhou Leon para "colocar mil libras no Sevilha", com a garantia que lhe devolveria o dinheiro "se perdesse". Leon desobedeceu-lhe, a aposta não entrou.

Semanas depois, Sturridge sairia do Liverpool, mas não de Inglaterra. Foi emprestado ao West Bromwich Albion com 'v' de volta, cumprindo a última época na intensa e compressora equipa de Jürgen Klopp, tendo estado e ficado sentado no banco durante a final da Liga dos Campeões, ganha ao Tottenham.

Andrew Powell/Getty

As mensagens no tal janeiro, contudo, estiveram na base da decisão que o suspendeu de todo o futebol durante duas semanas, no verão passado, multando-o em 75 mil libras. A Federação Inglesa de Futebol (FA) acusou-o de providenciar "inside information a amigos e familiares sobre possíveis transferências", mas, analisando o dedo apontado, a Comissão Regulatória encarregue do caso apenas o considerou culpado de "instruir o irmão a colocar uma aposta relativa a uma possível transferência".

A FA ficou desgostada da decisão. Redigiu um apelo, apresentou-o e fez com que o julgamento fosse revisto por um painel independente.

Esta segunda-feira, pela manhã, soube-se da rescisão por mútuo acordo entre Daniel Sturridge e o Tranbzonspor. O inglês lá jogava desde o verão, desde o final da sua suspensão de meio mês, onde ia com sete golos feitos em 16 jogos pela equipa turca. Horas depois, pela tarde, a FA anunciava uma novidade sobre o jogador que, há meses, os rumores de mercado até relacionaram com o Benfica.

Os olhos do painel de apelo deram razão a duas acusações antes desconsideradas, agora consideradas culpáveis de Daniel Sturridge ter prestado "inside information a amigos e familiares sobre possíveis transferências", que tornavam "indevidamente lenientes" os castigos originalmente aplicados ao avançado. "Portanto, aumentou a suspensão efetiva de duas semanas para quatro meses, duplicando também a multa para 150 mil libras", decretou.

Daniel Sturridge, 30 anos, talentoso futebolista, em tempos parceiro de um demolidor ataque quase campeão da Premier League, acariciador, há menos um ano, do caneco da Liga dos Campeões, está proibido de jogar futebol em qualquer parte do mundo até 17 de junho.

Dele partiu a decisão de rescindir contrato com o Trabzonspor. "Não acho que seja correto continuar a aceitar salários de uma equipa para a qual não posso contribuir", disse, com a cara fechada, sentado num sofá, mãos abertas para a câmara, num vídeo publicado no YouTube. "Só quero dizer que vou continuar a fazer campanha para que os futebolistas profissionais possam falar livremente com os familiares e amigos próprios, sem o risco de serem acusados", assegurou.

Sturridge não jogará futebol até ao verão. É certo que no Europeu não também não vai jogar. "O processo que permite às pessoas apostarem em pessoas mudarem de clubes tem que ser parada", diz.