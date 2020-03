Liga francesa também já está suspensa

A Ligue 1 é a mais recente liga europeia a ser suspensa por tempo indeterminado.

"Depois dos anúncios do Presidente da República em resposta à crise de saúde pública ligada à covid-19, o conselho administrativo da LFP decidiu de forma unânime no dia 13 de março suspender a Ligue 1 e Ligue 2 imediatamente e por tempo indeterminado", diz a liga francesa no seu site oficial.

"O mais urgente agora é baixar a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar viagens", lê-se ainda no comunicado.

A Ligue 1 já tinha decidido fazer os jogos à porta fechada, mas agravou a medida.

Em França há quase 3 mil casos confirmados e na quinta-feira o número de vítimas mortais já ultrapassava as 60.