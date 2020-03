UEFA adia jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa da próxima semana

A UEFA anunciou o adiamento de todos os jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa previstos para a próxima semana, bem como dos jogos da Youth League.

O sorteio marcado para 20 de março também não se vai realizar, consequência dos adiamentos. Ainda não há, para já, novas datas para os jogos afetados.

"À luz dos desenvolvimentos e do aumento de casos da covid-19 na Europa e das decisões dos diferentes governos, todas os jogos das competições da UEFA marcados para a próxima semana estão adiados", pode ler-se no comunicado da UEFA, publicado no seu site oficial.

Os jogos adiados na Champions são:

- Manchester City - Real Madrid

- Juventus - Lyon

- Barcelona - Nápoles

- Bayern - Chelsea



Os jogos adiados na Liga Europa são:

- Getafe - Inter

- Shakhtar Donetsk - Wolfsburgo

- B. Leverkusen - Rangers

- Wolverhampton - Olympiacos

- Manchester United - LASK

- Basileia - E. Frankfurt

- Roma - Sevilha

- Copenhaga - I. Basaksehir