Premier League já terminada, com campeão e sem descidas? O "The Telegraph" diz que sim

O cenário é apontado pelo jornal britânico "The Telegraph": os clubes britânicos já antecipam que a atual temporada da Premier League não terá condições para terminar e haverá "pouca oposição" em coroar desde já o Liverpool como campeão, até porque a equipa de Jurgen Klopp tem 25 pontos de vantagem para o 2.º classificado, o Manchester City.

A Premier League está suspensa até dia 4 de abril, mas será provável que até lá o surto do novo coronavírus não tenha sido ainda controlado.

De acordo com o "The Telegraph", não haverá descidas. Neste momento Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa e Norwich lutam pela permanência, mas todos ficariam na Premier League, à qual se juntariam os atuais dois primeiros classificados do Championship, o Leeds e o West Bromwich.

Assim, na próxima temporada, a Premier League seria jogada por 22 equipas e não pelas habituais 20.