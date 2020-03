Covid-19. O ex-Benfica Jovic estava em quarentena em Madrid, mas resolveu ir ao aniversário da namorada na Sérvia

Os jogadores do Real Madrid estão em quarentena desde a última semana depois de um jogador de basquetebol do clube, Trey Thompkins, ter acusado positivo à Covid-19, mas isso não terá sido impedimento para Luka Jovic abandonar Espanha e viajar até à Sérvia para festejar o aniversário da namorada. A polícia do país já denunciou o caso.

De acordo com o diário "Blic", o avançado foi visto nas ruas de Belgrado a festejar, algo que já foi criticado até pela primeira-ministra do pais Ana Brnavic: "Temos exemplos negativos das nossas estrelas de futebol que ganham milhões e ignoram o isolamento obrigatório ao regressarem a casa". Mais de 45 mil sérvios deslocados terão regressado ao país apesar dos apelos dos governantes para que respeitem a quarentena.

A Sérvia tem, neste momento, 97 casos de covid-19.