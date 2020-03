Bayern Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e B. Leverkusen doam 20 milhões de euros a equipas alemãs afetadas pelo coronavírus

Os tempos de crise são tempos de esquecer rivalidades e nisso a Bundesliga acaba de dar mais um exemplo. As quatro equipas que esta temporada jogaram na Liga dos Campeões, Bayern Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Bayer Leverkusen vão doar 20 milhões de euros para ajudar as equipas da Bundesliga e Bundesliga 2 que estão em dificuldades devido consequência do surto da covid-19.

As quatro equipas vão ceder as fatias que receberiam pelos direitos de transmissão a nível nacional na próxima ano, um valor aproximado de 12,5 milhões de euros. Os restantes 7,5 milhões sairão diretamente das contas dos quatro clubes. A distribuição dos 20 milhões de euros ficará a cargo da DFL, a liga alemã de futebol.

"Temos de ser solidários para com os clubes que, por razões pelas quais não têm culpa, estão a passar por dificuldades que não conseguirão resolver sozinhos", sublinha Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund.

Já Karl-Heinz Rummenigge, diretor do Bayern Munique, referiu que "nestes tempos difíceis é importante que os ombros mais fortes apoiem os ombros mais fracos".

"Com isto, também queremos mostrar que o futebol está unido neste momento", frisou ainda Rummenigge.