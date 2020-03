Peseiro diz nada ter ganho por falta de profundidade: “Se o Morientes e o Makelélé tivessem ficado, se os suplentes do SCP fossem bons...”

Sem craques

"Temos jogadores importantes [Rondón, Rincón, Soteldo, Faríñez], mas não temos craques como Messi, Cavani, Suárez, Neymar. O mais importante será fazer um grupo forte e unido a 200%. É essa força coletiva que precisamos para ir ao Mundial".

O futebol

"Ninguém sabe quando voltará o futebol. Espero que isso aconteça depressa, mas o tempo que estamos a ganhar pode servir para solucionar esta crise. As pessoas irão ganhar consciência de que não podem contaminar os outros para não serem contaminadas também. Há médicos, enfermeiros e polícias que estão a arriscar a vida para salvar a nossa. Há quatro meses, acharíamos que isto era um filme de ficção científica".

A passagem pelo Real Madrid

"Seguramente que cometemos [era adjunto de Carlos Queiroz], mas sabíamos que o plantel não era suficientemente extenso. O Real ganhou recentemente campeonatos e Champions com planteis de maior profundidade, com jogadores no banco que tinham mais qualidade do que aqueles que nós tínhamos a jogar. Nós jogávamos bem, mas jogavam quase sempre os mesmos jogadores e a equipa caiu a três meses do final. Se o Morientes e o Makelelé não se tivessem ido embora, podíamos ter ganho tudo."

Aquele Sporting

"O Sporting [2004-05] foi a melhor equipa que treinei como treinador principal. Penso que nem no FC Porto nem na minha segunda vida no Sporting tive um grupo tão forte. Faltou-nos profundidade no plantel. como no Real Madrid. Lutámos por tudo, chegámos à final da Taça UEFA [em Alvalade, perdida diante do CSKA]. Mas não ganhámos porque não tínhamos suplentes com a qualidade dos titulares."