O francês Benzema não quer ser comparado ao compatriota Giroud: “Não confundam um Fórmula 1 com um kart. E estou a ser simpático”

Sem filtro, Karim Benzema, que foi excluído por tempo indeterminado da França pelo selecionador Didier Deschamps por causa de uma história de alegada chantagem sobre o compatriota Valbuena, arrasou aquele que joga no lugar que era dele: Giroud.

"Não se compara um Fórmula 1 com um kart. Eu sou o Fórmula 1 e estou a ser gentil", disse Benzema num live no Instagram, em que respondeu a algumas questões de adeptos. Para o avançado do Real Madrid, o compatriota do Chelsea é, digamos, um jogador útil.

"Ele bloqueia os adversários, liberta o Mbappé ou o Griezmann, é trabalhador, luta pelos lances, vai ao chão. E isso funciona [na França]. Agora, se as pessoas vão achar isso espetacular? Não sei".