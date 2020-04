UEFA adia todos os jogos de seleções por período indefinido

Tudo quanto era jogo entre seleções nacionais previstos para junho foi adiado "por tempo indefinido", anunciou a UEFA, esta quarta-feira, após reunir, mais uma vez, com as 55 associações de futebol a compõem e, também, com os membros dos grupos de trabalho criados (a 17 de março) para averiguarem as melhores formas de terminar as competições nacionais e europeias.