UEFA adia todos os jogos de seleções por período indefinido. Primeiro estão os campeonatos nacionais

Tudo quanto era jogo entre seleções nacionais previstos para junho foi adiado "por tempo indefinido", anunciou a UEFA, esta quarta-feira, após reunir, mais uma vez, com as 55 associações de futebol a compõem e, também, com os membros dos grupos de trabalho criados (a 17 de março) para averiguarem as melhores formas de terminar as competições nacionais e europeias.

A principal decisão saída da reunião é adiar os encontros do play-off de acesso ao Euro 2020 - entretanto, já adiado para 2021 - e de qualificação para o Europeu de futebol feminino de 2021. Os jogos estavam agendados para junho.

A medida afeta, também, provas de seleções jovens. O Europeu de sub-17 masculino e o de sub-19 feminino, previstos para maio e julho, foram mesmo cancelados. O Euro de sub-19 masculino (julho), que se deveria jogar em maio, por enquanto apenas foi adiado, pois serve de qualificação para o Mundial da categoria organizado pela FIFA, que ainda não se pronunciou sobre as competições que organiza. O mesmo aconteceu com o Europeu de sub-17 feminino (maio).

E as provas de clubes?

A UEFA não deu quaisquer novidades relativas à Liga dos Campeões e Liga Europa. "Todos os outros jogos das competições da UEFA permanecem suspenso por tempo indefinido", lê-se, apenas, no comunicado. Mas a prioridade continuará a ser terminar as provas nacionais e europeias ainda esta época.

Essa intenção foi dada como certa pelo jornal "Marca", que cita dirigentes espanhóis, sem os identificar, para noticiar que "a prioridade absoluta é acabar as ligas de cada país". Para que tal seja possível, os campeonatos deveriam ser retomados antes de julho, margem que se tornou possível pela boa-vontade da UEFA em adiar os jogos de seleções previstos para junho.

O adiamento desses encontros - a "Gazzetta dello Sport" escreve que o plano é reagendá-los para setembro - é tido como o sinal de que a entidade que manda no futebol europeu estará a dar prioridade clara a terminar os campeonatos e, só depois, e se possível, concluir a Liga dos Campeões e a Liga Europa.