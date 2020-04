Bélgica decide acabar o campeonato como está, Club Brugge é novo campeão e o precedente está aberto

O campeonato belga acabou, a classificação ficará como está, o Club Brugge é o campeão nacional e um grupo de trabalho vai averiguar se há condições para se jogar a final da Taça.

Esta é a recomendação que a direção da Pro League, que rege a liga, terá aprovado por unanimidade esta quarta-feira, avança o "HLN", jornal que dá como certa a decisão porque, apesar de ainda faltar a aprovação pela assembleia-geral da entidade, tal é "apenas uma formalidade". Nessa reunião estarão presentes os representantes dos 24 clubes profissionais do país - 16 da Jupiler Pro League (primeira divisão) e oito da Proximus League (segunda divisão).

Confirmando-se a decisão, a Bélgica torna-se o primeiro país na Europa a declarar a conclusão das suas ligas de futebol devido à pandemia de Covid-19. A notícia surge um dia após a Federação de Futebol da Bélgica ter sido uma entre as 55 associações a reunirem com a UEFA para discutirem, pela segunda vez num par de semanas, o futuro das competições. Nesse encontro, a entidade que manda no futebol europeu deu indicações para que as provas nacionais sejam concluídas até 3 de agosto.

O campeonato belga, contudo, tem um formato distinto ao das principais ligas da Europa.

Neste momento, tinha o Club Brugge na liderança com mais 15 pontos do que o Gent, segundo classificado, à 29.ª jornada. Restava apenas uma para concluir a primeira fase da competição. Depois, os seis primeiros classificados seguiriam para um play-off para determinar o campeão e os clubes que acabaria nos lugares de acesso à Liga dos Campeões e Liga Europa.

Terminando como está, a Jupiler Pro League apurará o Club Brugge e o Gent para a Champions, o Antuérpia qualifica-se para a fase de grupos da Liga Europa, o Chaleroi e o Standard de Liège (de Orlando Sá) ficam com o acesso às rondas preliminares da segunda prova da UEFA - e o Anderlecht, pelo segundo ano seguido, fica fora das competições europeias, porque assim terminar no 8.º lugar.