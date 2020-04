Agora, do nada, com tudo parado, a Irlanda troca de selecionador nacional

De certezas, neste momento, está o mundo vazio e, da UEFA, a última coisa a ser dada como certa foi o adiamento do Campeonato da Europa para 2021. Depois, aplicou-se a mesma decisão aos jogos de play-off que estavam agendados para junho, embora sem lhes conferir uma data alternativa.

"Adiados por período indefinido", leu-se, no comunicado em que a entidade anunciou a decisão de pospor os jogos que iam determinar que seleções ficam com as quatro vagas ainda disponíveis no Europeu. No play-off estão as equipas de 16 países e um deles é a Irlanda que, este sábado, resolveu fazer algo contra-corrente nos dias que correm - antecipar.

A Federação Irlandesa de Futebol (FAI) anunciou que Mick McCarthey, o até agora selecionador, foi substituído no cargo por Stephen Kenny, treinador dos sub-21 que, portanto, vai liderar a seleção principal quando arrancar o play-off.

Perante as medidas da UEFA em adiar tudo quanto é competições europeus de clubes e seleções para dar margem a que se terminem os campeonatos nacionais, é provável que o play-off não se venha a realizar antes de setembro. Logo, a federação irlandesa ter-se-á lembrado das alíneas no contrato de McCathey, no qual constava que a 1 de agosto, após uma suposta participação da Irlanda no Europeu, caso se qualificasse, o treinador seria substituído no cargo por Kenny.

Não havendo perspetiva de haver jogos de futebol de seleções antes desse dia, a entidade pegou na troca agendada e antecipou-a. O próprio presidente da federação, Gerry McAnaney, parece dar como certo que só veremos países a defrontarem-se num campo e com uma bola quando o verão terminar: "O futebol irá regressar e temos muito por que esperar daqui até ao outono, com a Liga das Nações e o play-off para o Europeu."