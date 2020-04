Clubes escoceses perto de encerrar o campeonato e entregar o título ao Celtic

A Liga escocesa vai, ao que tudo indica, encerrar o campeonato e coroar como campeão o Celtic, relegando o Hearts. Foi isso mesmo que os clubes discutiram esta quarta-feira, adianta o jornal britânico "The Guardian", acrescentando que a decisão só poderá entrará em vigor a partir de 23 de abril, devido às indicações da UEFA relativas à ponderação sobre os términos das provas.

A maioria dos clubes parece estar a favor da medida, mas é necessário que pelo menos nove dos 12 conjuntos que compõem a Liga escocesa votem favoravelmente para que a mesma seja posta em prática.

O Hearts, último classificado da prova, que será relegado caso esta ideia avance mesmo, manifestou-se contra, até porque só estava quatro pontos atrás do adversário mais próximo, quando ainda faltavam oito jogos para jogar.

Também o Rangers, 2º classificado, com menos 13 pontos do que o Celtic, está contra o encerramento do campeonato, preferindo disputar os jogos que ainda faltam disputar.

A decisão final sobre o futuro da prova deverá ser tomada no final desta semana.