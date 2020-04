Já se treina, mas ainda não se joga: liga alemã adia decisão sobre regresso da Bundesliga

É certo que praticamente todas equipas da Bundesliga já estão de volta aos treinos no relvado, ainda que mantendo a tal distância social de prevenção, mas não há, para já, decisão sobre a data de regresso à competição, após a. suspensão generalizada provocada pela pandemia de covid-19.

Esta sexta-feira, os 36 clubes que compõem as duas principais divisões de futebol na Alemanha iriam reunir-se em assembleia para discutir o assunto, mas a DFL - a liga alemã - anunciou que esse debate foi adiado para 23 de abril.

"O objectivo do adiamento é dar aos clubes e à DFL mais tempo para a intensa preparação para as futuras decisões que temos de tomar", explicou a liga, em comunicado publicado esta terça-feira à tarde, antes de recordar que a última assembleia geral suspendeu todas as operações competitivas na Bundesliga 1 e 2 até "pelo menos" 30 de abril.

"Entre outras coisas, os 36 clubes vão decidir o que devemos fazer agora sobre esta questão, baseando-se nas decisões políticas que serão tomadas a nível federal e estatal na próxima semana", acrescenta o texto.

Recentemente, Christian Seifert, CEO da Bundesliga, revelou que o plano consiste em voltar à competição no início de maio, com as nove jornadas ainda em aberto a serem disputadas até ao final de junho.

Atualmente, a Alemanha conta com 2969 mortes e 125 mil casos confirmados de covid-19.