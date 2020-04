Rafael, como é partilhar o balneário com Zlatan? Depende, porque há um Zlatan no treino e outro Zlatan no jogo

Zlatan

“Como é que é dividir o balneário com Zlatan? Se não és forte psicologicamente, é complicado. Tem uma personalidade forte, jogou com grandes futebolistas e tem uma grande história já feita. Nos treinos é uma pessoa, nos jogos é outra completamente diferente, um tipo muito competitivo. É um jogador arrogante, mas no bom sentido, porque quer ganhar sempre. E ajuda-me do ponto de vista futebolístico. Nos treinos, está muito perto de mim, desde que chegou que tem esta relação comigo. Dá-me conselhos, diz-.me que posso melhorar e que tenho potencial para me tornar uma referência no Milan”.

O AC Milan

“Aconteceu tudo muito depressa. Nunca pensei chegar aqui aos vinte anos, a um clube com esta história, que venceu seis Ligas dos Campeões. Poder estar aqui, com esta idade, é um grande orgulho”.