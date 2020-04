João Pedro e a descasca épica de Zlatan: “Tenho 300 milhões na conta, tenho uma ilha, e se alguém disser alguma coisa, mato-o”

João Pedro é jogador do Tondela, mas também já foi jogador dos LA Galaxy, clube-vedeta da liga norte-americana de futebol, onde apanhou um tal de Zlatan Ibrahimovic como companheiro de equipa. E, quando assim é, há sempre uma ou outra história para contar. João Pedro, ao jornal Record, contou pelo menos duas.

“Fomos jogar a casa do Houston Dynamo. Fizemos o 1-0, eles fizeram, fizemos o 2-2- nos últimos minutos e eles responderam com o 3-2. No final do jogo, no balneário, ele deu-nos uma descasca”, relembra João Pedro, confessando que aquela “dura” também foi motivo de “risota”. Disse então Ibrahimovic aos colegas: “Malta, se for para vir para aqui para ir à praia, passear em Hollywood, digam, mas digam mesmo. Tenho 300 milhões na conta, uma ilha, não preciso disto para nada. O primeiro que me disser alguma coisa, eu mato-o, mas mato-o mesmo“”.

João Pedro, a seguir, relembra outro episódio em que foi um dos protagonistas. “Estávamos a fazer uma pelada, 11 contra 11, e perguntaram: ‘A bola sai de quem?’ O nosso adjunto disse: ‘Sai do João Pedro porque ele faz anos hoje’. O Ibrahimovic virou-se para ele e disse: ‘O meu aniversário é todos os dias. Passa cá a bola’”. E riu-se.