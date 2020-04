O professor de espanhol da telescola britânica? Um tal de Sergio Aguero

Tal como em Portugal, outros países europeus estão a transmitir conteúdos escolares como complemento ao ensino à distância ao qual milhões alunos foram obrigados devido à pandemia da covid-19.

E para ajudar os alunos com as matérias mais importantes, a BBC recrutou uma série de caras bem conhecidas dos britânicos. Uma delas é Sergio Aguero, que será professor de espanhol por algumas horas. O avançado do Manchester City vai, por exemplo, ensinar os mais novos a contar na sua língua, ele que mora em Inglaterra já há nove anos.

"É uma altura complicada para as crianças e também para os pais, que tentam que os filhos se mantenham focados em casa. A BBC está a fazer um trabalho fantástico e eu fico muito honrado por poder fazer parte deles", disse o argentino em declarações citadas pelo "Evening Standard".

Aguero não será a única celebridade a trocar de papel para este projeto que a BBC desenvolveu nas últimas duas semanas, com o apoio de mais de 200 professores dentro e fora do ecrã. Sir David Attenborough vai falar dos oceanos, geografia e animais, enquanto o ator Danny Dyer dará aulas de história.