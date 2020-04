Liga holandesa termina com efeitos imediatos. E sem campeão

A federação holandesa de futebol (KNVB) deu esta sexta-feira por terminada a liga holandesa de futebol e todas as competições profissionais de 2019/2020, três dias depois do governo do país decidir banir grandes eventos até dia 1 de setembro".

"Infelizmente, com as últimas medidas governamentais de combate à covid-19, torna-se impossível completar as competições profissionais da época 2019/2020", pode ler-se numa nota publicada no site oficial da KNVB.

Depois de uma reunião com os clubes, ficou decidido que a época 2019/2020 não terá campeão. Neste momento, Ajax e AZ Alkmaar partilhavam a liderança da liga, com vantagem para o Ajax na diferença de golos. Também não haverá subidas ou descidas de divisão.

Os lugares europeus serão alocados conforme a classificação atual. Assim, Ajax e AZ seguem para as pré-eliminatórias da Champions, Feyenoord entra diretamente na Liga Europa, com PSV e Willem II a disputarem as eliminatórias prévias.

A decisão chega um dia depois da UEFA recomendar que, em caso da impossibilidade de terminar os campeonatos, as federações optassem pelo mérito desportivo de 2019/2020 para definir os lugares europeus.