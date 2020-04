"No meu primeiro dia na Juventus, fui à cantina e o Ronaldo disse-me: 'Senta-te aqui comigo'. Começámos logo a falar, fez-me sentir em casa"

Depois de mais de uma década no Arsenal, Aaron Ramsey transferiu-se no início desta época para a Juventus, onde se cruzou com Cristiano Ronaldo. E durante um live na sua página do Instagram, o médio galês deixou rasgados elogios ao capitão da Seleção Nacional, relevando a sua faceta hospitaleira.

"O Cristiano não só é um jogador inacreditável, um dos melhores da história, como uma pessoa fantástica. Por exemplo, no meu primeiro dia de treino na Juventus, fui à cantina e o Ronaldo disse-me: 'Senta-te aqui comigo'. Começámos logo a falar e ele fez-me sentir em casa", sublinhou o internacional pelo País de Gales.

"Não se fala muito do tipo de pessoa que ele é. Não preciso de dizer nada sobre o seu jeito para o futebol ou sobre os recordes que ele tem, mas posso dizer que é um tipo fantástico, que adora os colegas de equipa e que dá tudo nos treinos", continuou.

Apesar de ser um dos melhores futebolistas galeses da história, Aaron Ramsey não era rapaz de sonhos megalómanos. O médio revelou que em miúdo tudo o que queria era ser um herói na sua terra natal, Cardiff.

"O meu ídolo não era da Premier League. O meu ídolo era o Graham Kavanagh, que era capitão do Cardiff quando era miúdo e que jogava no meio do parque onde eu também brincava. O meu sonho sempre foi chegar àquela equipa e ser como ele. Tudo o que eu queria era ser profissional no Cardiff", contou ainda durante a conversa com os fás.