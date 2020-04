A Liga francesa foi cancelada mas há campeão (e subidas e descidas): o PSG

A Ligue 1 e a Ligue 2 acabaram, mas isso não significa que a época não tenha contado. Reunida esta quinta-feira, a Liga francesa decidiu avançar, em consonância com os clubes, para decisões difíceis mas necessárias, de acordo com o que adianta o "L' Équipe".

Segundo o jornal francês, o PSG vai ser proclamado campeão - seguia em 1º lugar com 68 pontos, mais 12 do que o Marselha - e haverá não três, mas duas descidas de divisão, com o Amiens, 19º, e o Toulouse, 20º e último classificado, ambos a passarem para a Ligue 2. Salva-se, assim, o Nimes, que estava em 17º, também um suposto lugar de descida, mas com mais pontos do que os vinham atrás: tinha 27, enquanto o Amiens seguia com 23 e o Toulouse com apenas 13. Perto da linha de água estavam o Dijon e o St. Étienne, com 30 pontos.

Em sentido inverso vão o Lorient, 1º da Ligue 2, e o Lens, 2º: sobem ambos para a Ligue 1.

Relativamente à Europa, a classificação dita que o Marselha, 2º da Ligue 1, e o Rennes, 3º, disputem a Liga dos Campeões, enquanto o Lille, o Reims e o Nice, 4º, 5º e 6º, respetivamente, vão à Liga Europa. Já o Lyon, 7º classificado, com menos um ponto do que o Nice e o Reims, fica assim fora das provas europeias.

De acordo com as informações do "L' Équipe", o critério aceite pelos clubes foi o rácio entre o número de pontos e os jogos disputados até à 28ª jornada.