Os clubes da Premier League estão de acordo: época é para terminar

A Premier League tem sido, provavelmente, o campeonato de futebol europeu que mais falatório tem provocado além fronteiras, fora das preocupações que cada país tem com o seu. Porque é lá que mais dinheiro é movimentado entre clubes e direitos televisivos e, logo, mais zeros à direita estão em causa na discussão sobre se a prova regressa, ou não, à competição.

Para esta sexta-feira estava marcada uma reunião na Premier League, para se discutirem os possíveis cenários de um retorno aos campos e, talvez, chegar a um consenso sobre hipotéticas datas. Mas, no fim, houve apenas o sublinhar de uma vontade. "Os clubes confirmaram o seu compromisso em terminar a época 2019/20, mantendo a integridade da competição e agradecendo o apoio do governo", lê-se, no final do comunicado divulgado esta tarde.

A Premier League revelou que não foram tomadas quaisquer decisões durante o encontro e congratulou o grupo de trabalho médico criado pelo governo para estudar "o retorno à competição", que reuniu, pela primeira vez, também esta sexta-feira.

"Os clubes estão a considerar as primeiras tentativas para seguir em frente e apenas vão regressar aos treinos e jogos com orientação do governo, sob aconselhamento médico e após consulta com os jogadores e treinadores", explicou a entidade, salvaguardando que "a prioridade" é assegurar "a saúde e a segurança dos jogadores, treinadores, staff, adeptos e da comunidade".