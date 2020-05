Clubes da Série A podem regressar aos treinos individuais a partir de segunda-feira

Uns rasgos de luz começam a cair sobre o futebol italiano. Este domingo, escreve a "Gazzetta dello Sport", as prefeituras do país terão recebido uma missiva da ministério do Interior, informando-as que, a partir de segunda-feira, será autorizado o regresso à atividade física e desportiva individual, o que abrange os clubes de futebol profissional.

No documento, noticia o jornal italiano, lê-se que "os atletas profissionais e não profissionais, ou qualquer cidãdão, de modalidades individuais, são autorizados a participar em desporto individual em áreas públicas ou privadas, respeitando a distância social de segurança de, pelo menos, dois metros".

Os clubes, como tal, estão autorizados a retomar os treinos, desde que o façam de forma individualizada, sem sessões de trabalho conjuntas. Estas condicionantes vão manter-se, pelo menos, até 17 de maio, data em que o governo italiano vai rever as medidas de confinamento no país.