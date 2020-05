Os finalistas querem a Taça do Rei com público. A Federação espanhola também

A Federação espanhola de futebol (RFEF) "partilha plenamente" o desejo esta segunda-feira manifestado por Athletic Bilbau e Real Sociedad de disputarem a final da Taça do Rei com público, mas não avança uma nova data.

"A RFEF compartilha plenamente o desejo dos clubes Athletic Bilbau e Real Sociedad de jogar a final da Taça do Rei quando as circunstâncias desportivas e de saúde permitam que a final seja aberta ao público e com a presença de adeptos e todos os que desejem participar", refere a entidade que, devido à covid-19, foi forçada a suspender o encontro previsto para 18 de abril.

O organismo defende que a competição "com as maiores raízes e tradição do futebol espanhol merece uma final com público", contudo não se compromete com uma data, até 3 de agosto, que permita ao vencedor ser apurado para a Liga Europa.

A instituição agradece a "solicitação conjunta" feita pelos clubes bascos e informa que articulará os mecanismos regulamentares necessários para que a mesma seja "disputada como uma competição oficial no momento apropriado durante o ano 2020 ou 2021 e sempre antes de a final da próxima temporada ser disputada".

Em causa está a possibilidade de a competição não ser decidida dentro das datas limites impostas pela UEFA (3 de agosto), o que faria com que a vaga em disputa para a Liga Europa fosse atribuída ao sétimo classificado no campeonato.

A Real Sociedad é presentemente quarta classificada na Liga espanhola, com 46 pontos, enquanto o Athletic é 10.º, com 37, numa prova liderada pelo FC Barcelona, com 58, mais dois do que o Real Madrid.

Ainda assim, a RFEF promete fixar "de comum acordo" com os finalistas a "data mais conveniente para que seja a grande festa do futebol espanhol".

Em Espanha, morreram 25.428 pessoas das mais de 218 mil confirmadas como infetadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.