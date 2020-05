É oficial: Bundesliga volta a 16 de maio

O campeonato alemão de futebol vai ser retomado em 16 de maio, um sábado, dois meses depois de ter sido suspenso devido à pandemia de covid-19. A confirmação foi dada esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa da Liga de Futebol Alemã (DFL). É a primeira competição de futebol na Europa a regressar à competição após a suspensão imposta devido ao novo coronavírus.

A retoma da Bundesliga 1 e 2, o que envolve 36 clubes, estava inicialmente prevista apenas para o fim de semana seguinte, dando mais tempo para que as equipas realizassem uma espécie de mini-pré-época de preparação para o regresso à competição. Uma segunda versão da proposta que Angela Merkel, chanceler alemã, submeteu aos governadores das províncias do país, contudo, indicou que os clubes apenas estão obrigados a um período de oito dias de quarentena, noticiou a "The Athletic".

O reinício da competição, ainda por confirmar oficialmente, terá até tido a oposição de Emmanuel Macron, presidente francês que, avançou o mesmo site, tentou convencer o ministro do Interior alemão a defender uma decisão semelhante à tomada em França, onde o governo proibiu qualquer evento desportivo até setembro.

Há dois portugueses que jogam na primeira divisão alemão, ambos na mesma equipa. Gonçalo Paciência e André Silva, avançados do Eintracht Frankfurt, têm assim confirmado o regresso à competição.