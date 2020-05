“Para mim, foi maravilhoso ver tantas pessoas comovidas”: Ronald Koeman está recuperado do problema cardíaco

O antigo treinador do Benfica e atual selecionador holandês, Ronald Koeman, agradeceu hoje ao pessoal médico que o ajudou "rapidamente e de forma fantástica", depois de ter tido domingo um problema cardíaco.

Já recuperado, o também ex-futebolista e internacional holandês, de 57 anos, disse ter sido "muito assustador" o que aconteceu no fim de semana, para ele, família e amigos, mas que agora está agradecido aos profissionais de saúde.

"Quando acontece isto, vemos o que realmente importa na vida. Para mim, foi maravilhoso ver tantas pessoas comovidas. Recebi muitas mensagens carinhosas", assinalou Koeman.

O técnico escreveu ainda no Twitter que se sente "fenomenal" e capaz de enfrentar as coisas com muita energia, quando o futebol regressar.

No domingo, o atual selecionador dos Países Baixos sentiu fortes dores no peito após um treino de bicicleta, e foi sujeito a um cateterismo, que é um procedimento utilizado para libertar a artéria que esteja demasiado estreita ou bloqueada através da implantação nesta de uma prótese intravascular.